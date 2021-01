Paulo Pereira e o balanço do Mundial: «Prefiro que me chamem arrogante do que cobarde»

Menos de 24 horas depois de Portugal ser afastado do Mundial do Egito, ao sofrer uma pesada derrota por 32-23 diante da França, o selecionador nacional fez o balanço da prestação portuguesa.





O apuramento olímpico acontece em março.











"Fico apenas um pouco triste pelo jogo de ontem, mas mesmo face a todos as condicionantes, admito que fizemos um jogo abaixo daquilo que somos capazes. Foi um jogo em que tudo nos correu mal, e à França correu tudo bem. Volto a frisar, só fico mesmo triste por este jogo, porque de resto continuo orgulhosíssimo destes atletas e do que fizemos", frisou Paulo Pereira já esta manhã."Vamos aprendendo, ao termos estas experiências de forma consecutiva. Isto também é aprendizagem para toda a gente...Há sempre coisas a melhorar e é isso que fazemos todos os dias", sublinhou ainda Paulo Pereira, referindo que, agora que Portugal chegou à elite do andebol mundial, "é necessário consolidar essa posição". Alerta no entanto para grandes diferenças ainda existentes entre o Desporto francês e português, por exemplo, na questão de o primeiro ter centros de formação...O selecionador nacional, de resto, explicou o porquê de ter falhado no objetivo traçado no início, de poder chegar às medalhas no regresso de Portugal aos Mundiais."Neste momento temos um conjunto de atletas que nos permite almejar objetivos ambiciosos. Poderíamos apenas dizer que só queríamos melhorar o melhor resultado que Portugal obteve num Mundial, o 12.º lugar. Mas o grupo de jogadores que temos permite-nos ter metas mais ambiciosas. Se não o fizéssemos, era sinal de cobardia e prefiro que me chamem arrogante, demasiado ambicioso, do que cobarde".De resto, o técnico português refere que, mais uma vez, a Seleção Nacional de andebol "conseguiu passar uma mensagem ao País, sobretudo neste momento difícil para todos, uma mensagem de esperança, de compromisso e quando nos empenhamos, elevamos o nome de Portugal, foi essa a nossa intenção".E o próximo sonho de Portugal é "ir aos Jogos Olímpicos", garante Paulo Pereira. Mas, acrescenta, "vai ser uma coisa impressionantemente difícil, mas obviamente que podemos consegui-lo. Ninguém nos vai tirar a forma de estar e de querer".