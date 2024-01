Paulo Pereira e o futuro de Portugal neste Europeu e no pré-olímpico: «Temos de esperar, é o nosso fado»

Nas primeiras declarações e ainda a 'quente' após o inesperado empate diante da Holanda, que adia por umas horas o destino de Portugal no Europeu e no pré-olímpico, Paulo Pereira disse não acreditar que a "Eslovénia tenha capacidade para vencer a Dinamarca, mas tudo pode acontecer. Temos que esperar um pouco, é o nosso fado. O que tiver de ser será".Já sobre o jogo com a Holanda, onde o adversário fez da transição a sua arma, o selecionador nacional refere que esta situação "pode acontecer quando duas equipas competem e em que uma não tem nada para jogar e a outra tem muito para jogar. E normalmente quando uma equipa não tem nada a perder joga melhor".Depois, Paulo Pereira reconheceu que o desgaste também está a condicionar as prestações da Seleção Nacional. "Estamos já no sétimo jogo, em que alguns jogadores têm feito um esforço excecional. São jogos apenas com um dia de descanso e temos jogadores sobrecarregados".O selecionador admitiu ainda que alguns detalhes fizeram a diferença no encontro com os holandeses. "Na primeira parte faltou-nos mais energia, perceber que a Holanda podia ganhar-nos se não jogássemos bem. Na segunda parte percebemos isso claramente, mais uma vez recuperámos, mas na parte final foram os detalhes. Ainda tenho que ir ver o lance final, não entendi algumas coisas".