Paulo Pereira: «Estou triste e um bocado farto das vitórias morais»

Paulo Pereira considerou injusta a derrota sofrida diante da Croácia e deixou críticas ao critério dos árbitros na fase final da partida, algo que no seu entender acabou por permitir aos balcânicos entrar na discussão e levar mesmo a vitória por 25-24.





"Temos que continuar a trabalhar para crescer internacionalmente, mas estou triste e um bocado farto das vitórias morais. Pelo que fizemos durante o jogo, não merecíamos o que aconteceu na parte final, com o critério amplo dos árbitros no que toca à disciplina, quando a Croácia ia perder o jogo. Os contactos intensificaram-se e o Rui Silva teve que sair e o adversário nem sequer foi sancionado disciplinarmente", começou por apontar o selecionador nacional."Amanhã [domingo], temos um jogo decisivo com a França, que vai jogar para ganhar [mesmo se já estiver qualificada] e que está melhor do que na qualificação e no Europeu'2020. Agora, tenho que colar os cacos [que esta derrota provocou] e fazer uma obra de arte. Fico imensamente triste, porque nós não merecíamos isto. O mais certo é o Miguel Martins [por lesão] não jogar amanhã, mas o importante é recuperar os jogadores fisicamente porque nós investimos muito neste jogo. Aumentou a distância para podermos estar nos Jogos Olímpicos", finalizou.