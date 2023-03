Paulo Pereira: «Foi crucial mantermos as emoções intactas»

Paulo Pereira, selecionador de Portugal, analisou a vitória sobre a Macedónia do Norte que deixou os 'heróis do mar' perto de carimbar a presença no Europeu de andebol."Foi crucial mantermos as emoções intactas [quando a Macedónia do Norte passou para a frente do marcador]. Foi uma questão de pormenor, um momento menos bom, mas, se formos buscar todos os momentos do jogo, acho que fomos claramente superiores na defesa, no ataque. Na transição, não tanto, porque, quando começámos a jogar 7x6, também deixámos de o fazer. Tirando um ou outro detalhe, acabámos por seguir o plano de jogo. Há sempre coisas que se podem melhorar, no entanto estamos a falar de três vitórias em três jogos [na fase de qualificação], ainda por cima duas delas fora de casa", frisou o técnico luso, que apontou a mais um marco na modalidade no nosso país."Quase que posso dizer que estamos cada vez mais perto de mais um apuramento e de, mais uma vez, podermos fazer história no andebol nacional", reiterou Paulo Pereira.