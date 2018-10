Paulo Pereira: «Não sei se a Lituânia não será mais forte que a Roménia»

Portugal já se encontra em Kalpeda, onde este domingo defronta a Lituânia, na 2ª jornada do Grupo 6 de qualificação para o Europeu'2020.Depois do triunfo contundente (21-13) na receção à Roménia, o selecionador Paulo Pereira quer aproveitar a pressão existente sobre a seleção anfitriã, que perdeu (27-42) em França, ocupando o último lugar na série, mas para o treinador vai ser um duelo complicado: "A Islândia teve uma dificuldade imensa em bater esta equipa e apurar-se para o Mundial. A Lituânia tem uma equipa muito forte, não sei se não será até mais forte que a Roménia. É sempre difícil dizer, os jogos são todos diferentes, há sempre diferentes fatores que ocorrem. Vai ser um jogo difícil mas acredito que podemos vencer na Lituânia."A dupla de árbitros será sueca, com Mirza Kurtagic e Mattias Wetterwik, enquanto o delegado será o checo Ivan Dolejs.Recorde-se que o Campeonato da Europa Suécia-Áustria-Noruega 2020 será o primeiro a disputar-se de acordo com o novo modelo, com 24 equipas. A Suécia, a Áustria e a Noruega, enquanto organizadores, e a Espanha, atual campeão da Europa 2018, já estão apurados para a fase final, que se realizará de 10 a 26 de Janeiro de 2020.O 1º e 2º classificados de cada grupo, assim como os 4 melhores terceiros classificados, qualificam-se para a fase final do Europeu de Seniores Masculinos 2020. Na mesma qualificação, quatro das equipas pior classificadas irão disputar a Fase 1 da Qualificação para o Europeu de 2024.1ª jornadaPortugal-Roménia, 21-13França-Lituânia, 42-272ª jornada (domingo)Lituânia-PortugalRoménia-França3ª jornada (10 ou 11 abril 2019)Portugal-FrançaRoménia-Lituânia4ª jornada (13 ou 14 abril 2019)França-PortugalLituânia-Roménia5ª jornada (12 ou 13 Junho 2019)Lituânia-FrançaRoménia-Portugal6ª jornada (15 ou 16 Junho 2019)França-RoméniaPortugal-Lituânia1º - França, 2 pontos2º - Portugal, 2 pontos3º - Roménia, 0 pontos4º - Lituânia, 0 pontos