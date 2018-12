Paulo Pereira: «O Sporting tem mais argumentos»

O selecionador nacional Paulo Pereira está a treinar o CSM Bucareste, líder da Liga da Roménia, pelo que conhece bem o adversário do Sporting no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que se realiza em fevereiro de 2019. E as indicações que deu a Record foram positivas, tendo em vista a passagem dos leões.

"O Dínamo Bucareste ganhou os três últimos campeonatos romenos, sendo uma equipa forte. Daí ter ficado no 1º lugar do Grupo D da Champions. Creio, no entanto, que o Sporting tem mais argumentos para seguir em frente. Espero que assim seja para Portugal continuar a afirmar-se no panorama europeu, quer ao nível de clubes quer da Seleção", considerou Paulo Pereira, dando os "parabéns" aos leões e desejando "boa sorte" para o futuro.

O treinador analisou as armas do Dínamo Bucareste, desvalorizando o atual 7º lugar na Liga: "Tem boa primeira linha, com os tunisinos Kamel Alouini (central) e Amine Bannour (lateral-direito); o lateral-esquerdo russo Vitaly Komogorov também tem muita qualidade. Estão atrasados no campeonato porque se concentraram na Champions, mas vão melhorar na segunda volta."

Quanto ao CSM Bucareste – teve uma derrota em três meses –, Paulo Pereira diz que a equipa está no bom caminho, mas " ainda é cedo, havendo muito por fazer".