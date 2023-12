Paulo Pereira olha para o Europeu com pragmatismo: «Não tem sentido falar de medalhas»

Depois do 6.º lugar em 2020, Paulo Pereira reconhece que "é muito difícil" à Seleção Nacional fazer uma melhor prestação no próximo Europeu e, que, por isso, "não tem sentido falar de medalhas". O selecionador nacional quer passar o main round e sonhar com Paris'2024, mas sem queimar etapas."Estamos a reestruturar a Seleção, tivemos vários jogadores lesionados, o que nos obrigou a pensar de outra maneira, mas creio que vamos ter tempo para preparar a equipa para sermos competitivos e abrir a porta ao Pré-Olímpico. Queremos repetir os Jogos, mas teremos de fazer muitas contas", considera o técnico, que olha com bom grado para o calendário no grupo."Felizmente temos uma dificuldade gradual nos adversários", sublinha o treinador, frisando que a Grécia é estreante num Europeu. "É uma equipa que joga muito bem ao ataque e tem um excelente guarda-redes, mas não é excecional em termos defensivos e podemos beneficiar disso. Mas, claro, temos de jogar bem. Depois enfrentamos a República Checa, que tem vindo a crescer muito, antes de defrontarmos a Dinamarca", nota Paulo Pereira, satisfeito com o grupo de trabalho que tem ao serviço em Rio Maior.