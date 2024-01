Paulo Pereira: «Os nossos jogadores têm sido fantásticos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Pereira reconheceu que Portugal deu mais um passo importante rumo ao objetivo de chegar ao torneio pré-olímpico com a vitória desta tarde diante da Eslovénia. "Estamos mais perto, mas matematicamente ainda não estamos apurados, depende também de outros resultados. Mas importa pensarmos em nós, faremos como temos feito, preparar mais um jogo difícil, com nível ainda mais elevado, aquele que nos espera com a Suécia, mas hoje defrontámos uma equipa top ten".O selecionador nacional elogia depois a atitude dos seus jogadores, face a diversas adversidades que vão surgindo."Uma vez mais os nosso atletas estiveram fantásticos, temos encontrados soluções durante o percurso, algumas delas que não estavam planeadas porque nos vão surgindo contrariedades e a resposta tem sido sempre fantástica, porque estão abertos à descoberta das coisas. Temos combatido de forma extraordinária e quando assim ficamos mais perto da vitória, como aconteceu".