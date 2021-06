Paulo Pereira: «Portugal vai ganhar à Bélgica»

O selecionador de andebol, Paulo Pereira, renovou na tarde deste domingo por mais dois anos a sua ligação com a equipa de Portugal, qualificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.





E deixou um vaticínio sobre o jogo desta tarde."Portugal vai ganhar à Bélgica", disse Paulo Pereira, incomodado com todas as críticas que surgiram a Fernando Santos."Quer dizer, somos campeões europeus, perdemos com a Alemanha e tudo cai sobre uma pessoa? As equipas são um grupo e os portugueses têm de ser mais solidários com as suas seleções", considerou Paulo Pereira.A Seleção Nacional de andebol começa esta semana a trabalhar na Nazaré, visando a preparação para Tóquio'2020.