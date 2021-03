Paulo Pereira quer medalha nos Jogos Olímpicos: «Somos malucos e felizes assim»

Um dia depois de garantir a inédita presença nos Jogos Olímpicos, a seleção de andebol chegou esta tarde a Portugal com a sensação de dever cumprido. O selecionador nacional, Paulo Pereira, não escondeu o orgulho e lembrou Alfredo Quintana.





"Muito orgulho. Estamos muito cansados, foi uma longa viagem nestas últimas semanas, pelas razões que vocês conhecem, mas ao mesmo tempo estamos com um sentimento de orgulho enorme. Um beijinho para a Raquel e para a Alícia, a esposa e a filha do Quintana. Estou seguríssimo que este 'plus' de energia que tivemos foi devido a ele. Estou orgulhosíssimo do meu staff e dos meus jogadores, que demonstraram um caráter fantástico", disse o treinador, ainda no aeroporto.Paulo Pereira não escondeu que Portugal vai a Tóquio com grandes ambições. "Para fazermos algo de interessante temos de confiar e fazer com que o potencial que temos seja uma garantia de podermos estabelecer um objetivo ambicioso. Sempre ambicionámos objetivos difíceis de alcançar. Os Jogos Olímpicos? Vamos tentar uma medalha. É uma coisa louca? É! Mas vamos continuar a ser malucos porque somos mais felizes assim", assegurou, afiançando que tem ao seu dispor "atletas de grande caráter".O treinador referiu ainda que o apuramento foi "espectacular" e não tem dúvidas que o andebol português "está num patamar superior". "Já estávamos num patamar superior, a partir do momento em que estamos a competir com as melhores seleções do Mundo. Mas o meu receio é quanto tempo vamos manter este nível e o que temos de fazer para o manter. Essa é a minha preocupação."