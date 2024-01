Paulo Pereira: «Só com pessoas deste nível, com esta competitividade, é que nós conseguimos fazer isto»

Paulo Jorge Pereira era, naturalmente, um treinador satisfeito pelo triunfo da Seleção Nacional sobre a Noruega, na abertura da Main Round do Europeu de andebol. O técnico nacional assume que este triunfo diante da poderosa seleção nórdica surgiu agora, mas podia ter acontecido antes."A Noruega está entre as melhores seleções do mundo mas já em 2020, quando nós perdemos em Trondheim, eu fiquei com a sensação que aquele jogo com alguns detalhes melhor aproveitados podia ter caído para nós, ainda para mais na Noruega. Portanto, foi hoje. Já há mais de dez dias que disse aos nossos atletas que a Noruega era uma equipa que, embora excelente, eu achava que podíamos vencer. Creio que eles foram acreditando à medida que fomos preparando o jogo e aquilo que senti foi que todos estavam convencidíssimos de que podíamos entrar e competir com eles e mesmo ganhar. O nosso objetivo está intacto e é esse objetivo que queremos, que é somente atingir o Torneio Pré Olímpico, está um bocadinho mais perto, mas ainda está longe. Portanto, é isso que vamos fazer", disse, citado pelo site da Federação Portuguesa de Andebol.Já a pensar na Eslovénia, o técnico reforçou o nível e empenho dos jogadores portugueses e garante que tudo farão para voltarem a ser competitivos. "Nós só conseguimos esta vitória, tendo em conta todas as circunstâncias que vivemos para preparar esta competição e os adversários que temos tido. Só com pessoas deste nível, com a competitividade que eles têm é que nós conseguimos fazer isto. Portanto, só porque temos este tipo de atletas altamente competitivos, estamos a aprender muito também. E se essa aprendizagem se mantiver, é certo que nos voltaremos a apresentar competitivos também contra a Eslovénia. Nós só pensamos na Eslovénia, não pensamos em rigorosamente mais nada", garantiu.