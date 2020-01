Paulo Pereira: «Vamos lutar até ao fim»

O selecionador Paulo Pereira disse que à medida que o Europeu avança surgem maiores problemas: "Ao estarmos a jogar com as equipas mais fortes, aumentam as dificuldades. Tivemos dificuldade em fazer bem o ‘fácil’, ao contrário da Eslovénia, o sete contra seis não funcionou. Com exclusões em cima de exclusões, também por nossa culpa, não pudemos voltar a esse plano. Apesar dos erros, continuo orgulhoso da Seleção, pois lutou de igual para igual durante 50 minutos com uma equipa que pode ganhar o Europeu. Estamos um pouco tristes, porque criámos expectativas em nós e nos portugueses que acreditam nesta equipa. Vamos no entanto lutar até ao fim e será importante continuar a marcar presença nestas provas. A Eslovénia só perdeu com a Hungria, e isto diz tudo quanto à qualidade do nosso próximo adversário."