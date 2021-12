Com 7 golos, Pedro Cruz destacou-se no triunfo do FC Porto frente ao Kielce, na 10.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões."Foi uma excelente vitória contra uma excelente equipa, a nossa classe, o querer, contra uma das melhores equipas e candidata à final-four da Liga dos Campeões, demonstra a nossa raça. Vínhamos de exibições menos conseguidas, frente a PSG e Barcelona, mas precisávamos muito desta vitória para nos mantermos na luta. Esta equipa tem confiança nela própria, da mesma maneira que caímos, levantámo-nos e estamos determinados a passar a fase de grupos", disse o primeira linha no final do encontro.