Pedro Oliveira aposta no Europeu

A Seleção já se encontra em Rio Maior a preparar com entusiasmo e muita juventude o Europeu da Alemanha, sendo de destacar a chamada de Pedro Oliveira, de 21 anos, que conquistou a prata no Europeu sub-20 (2022) e agora continua a subir patamares na carreira. O ponta esquerda do FC Porto manifestou-se confiante, em declarações ao site da Federação (FAP), depois de agarrar as oportunidades, após seis internacionalizações: "Encaro esta chamada à Seleção Nacional A, tal como a primeira, com ambição e vontade de ajudar Portugal. Temos uma boa hipótese de chegar à Main Round e vamos continuar a trabalhar para chegar a esse objetivo", considerou Oliveira.

Portugal inicia o Europeu a 11 de janeiro de 2024 frente à Grécia, seguindo-se a República Checa (13) e a tricampeã mundial Dinamarca (15) em jogos do Grupo F, a decorrer em Munique. Os dois primeiros passam à Main Round.