Pedro Portela e a estreia de Portugal nos Jogos: «Vamos ter de correr muito para vencer o Egito»

Já em contagem decrescente para a estreia nos Jogos Olímpicos, Pedro Portela foi o porta-voz da confiança da Seleção Nacional, que no sábado defronta o Egito (11h30 portuguesas) na primeira jornada do Torneio Olímpico.





"Ansioso? É normal estar um pouco. Estamos onde estão os melhores atletas do Mundo. Mas creio que a ansiedade vai passar a partir do momento em que o árbitro apitar para o início do jogo", começou por dizer Pedro Portela, internacional português de 31 anos.Sobre o adversário da estreia, Portela garante que a lição está bem estudada e acredita num bom resultado."O Egito é uma seleção muito forte, jogam muito em contra-ataque, jogam um bom andebol, positivo. Sabemos quais são os pontos fracos deles e vamos tentar explorár-los e conseguirmos ganhar", analisou."É fundamental ganhar o primeiro jogo, para depois não haver surpresas no grupo. Mas vamos ter de correr muito para vencer o Egito", observou Portela.E como está a ser viver na Aldeia Olímpica? "Está a ser uma boa experiência. Sentimo-nos na elite do desporto, aqueles que só víamos na televisão", atirou."Já estamos adaptados a fuso horário e a tudo isso. Nos primeiros tempos ainda houve alguma adaptação, mas agora já estamos prontos para começar a competir. Só podemos sair da Aldeia Olímpica para ir para os treinos. Temos de estar sempre de máscara e respeitar as medidas de segurança. Temos de ter muito cuidado. Temos liberdade mas com responsabilidade", garantiu Pedro Portela.