Pedro Portela: «Na segunda parte demonstrámos o nosso valor»

Pedro Portela foi considerado o MVP da vitória de Portugal sobre Marrocos na 2.ª jornada do Grupo F do Mundial de andebol. O ponta português foi o melhor marcador do encontro, com 9 golos, e sublinhou a exibição em crescendo Seleção Nacional





"Não entrámos no jogo como gostaríamos de ter entrado, mas fomos mudando à medida que o tempo foi passando e recuperando. Na segunda parte, demonstrámos o nosso valor. Ganhámos e estamos contentes. O desbloqueador do jogo não fui eu, foi a nossa defesa, que fez com que o jogo ficasse fácil. Falhámos muito na primeira parte, o guarda-redes estava a defender bem, não estávamos a defender bem, mas, à medida que ganhámos confiança, tornámos o jogo fácil.", afirmou, em conferência de imprensa,"O próximo jogo é muito importante para nós e é nisso que nos vamos focar, para ganhar à Argélia e passar à fase seguinte com quatro pontos. Melhorámos muito na defesa. Se defendermos sempre assim, as seleções vão ter muitas dificuldades para nos ganhar. Nós acreditamos muito alto, mas vamos ter uma missão muito difícil", acrescentou Pedro Portela.