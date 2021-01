Pedro Portela: «Podemos chegar às medalhas»

Pedro Portela esteve em destaque no triunfo de Portugal sobre Marrocos (33-20), na segunda jornada da primeira fase do Mundial do Egito. O internacional português, que joga em França, segue a linha de pensamento do selecionador nacional quanto ao facto de o nosso país poder chegar ao pódio.





"Achamos que podemos lá chegar, mas sabemos que temos um trabalho enorme pela frente, mas defrontar grandes seleções. Primeiro temos de traçar o objetivo de passar a 'main-round', de eliminar a França, Noruega ou a Suíça, depois cruzar com a Espanha ou Alemanha. Por isso, o caminho é ainda longo, mas somos ambiciosos e podemos batermo-nos com essas seleções e chegar às medalhas".Pedro Portela, que falou na manhã deste domingo à Comunicação Social portuguesa, abordou também a questão da Covid-19, que tem afetado algumas equipas no Mundial - Cabo Verde é uma delas -, deixando, por outro lado, uma palavra, ou antes, conselhos, aos portugueses, numa altura em que o País lidera em números de contágios e mortes."Primeiro, seguir as recomendações da DGS, como o uso da máscara e o distanciamento e evitar aglomerações. E se todos tivermos força de vontade, esperamos que daqui a algum tempo possamos voltar a fazer uma vida normal. Temos de acreditar que vai acontecer".