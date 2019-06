O Sporting Clube de Portugal informa que terminou a ligação profissional que mantinha com os jogadores da equipa principal de andebol Pedro Solha e Bosko Bjelanovic.



https://t.co/hNPrx5Hqos pic.twitter.com/x92Ori3rVr — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) 4 de junho de 2019

Ao fim de nove anos ao serviço do Sporting Pedro Solha deixa os leões, assim como o lateral Bosko Bjelanovic, que chegou ao clube de Alvalade na época 2014/2015.O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Sporting, nas redes sociais, com um vídeo de agradecimento aos jogadores.Além dos dois jogadores, também o treinador Hugo Canela e o diretor do departamento de andebol, Carlos Galambas , deixaram o clube no final da temporada.