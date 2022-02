Pedro Vieira ruma ao Kadetten Schaffhausen

O Kadetten Schaffhausen, que recebe hoje o Sporting na 7ª jornada da Liga Europeia, anunciou a contratação de Pedro Vieira, para treinador-adjunto do islandês Adalsteinn Eyjólfsson, e treinador de guarda-redes do clube suíço na próxima época. O técnico, de 39 anos, também vai liderar a Suisse Goalkeeper Academy, que forma jovens guarda-redes. Pedro Vieira tem sido adjunto de Carlos Resende, no Benfica e no FC Gaia, indo para o lugar do croata Dragan Jerkovic, que passou pelo FC Porto, a caminho da Alemanha.