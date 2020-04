Petar Djordjic: «A parte mais difícil é estar sem a equipa»

Petar Djordjic, internacional sérvio de 29 anos do Benfica, comentou a paragem competitiva face à pandemia do coronavírus, admitindo que não foi fácil adaptar-se à nova realidade, e destacou o percurso europeu positivo dos encarnados na Taça EHF.





"Claro que está a ser difícil parar, porque estávamos em primeiro lugar no nosso grupo da Taça EHF, onde vencemos todos os jogos. Íamos ter os últimos dois jogos com o Silkeborg e com o Melsungen, e estávamos com boas hipóteses de passar em primeiro lugar no grupo, e assim ficar numa boa posição para os quartos-de-final. Estou triste, mas não há nada a fazer, temos de nos adaptar, aceitar e tentar manter o otimismo", afirmou o sérvio, em declarações reproduzidas no site das águias."O mais difícil é ficar sem treinar, mas o lado bom é que consigo treinar em casa de acordo com os planos que a equipa nos dá para nos mantermos ativos. Nunca se sabe se voltamos a jogar, se a competição vai voltar, e caso venha a acontecer, é importante que estejamos com alguma condição física. Para nós, a parte mais difícil é estar sem a equipa. A rotina de jogar perante os adeptos é a melhor parte", observou o lateral-esquerdo, que admite algumas dificuldades no início da quarentena."Não está a ser fácil para ninguém, é uma situação diferente, acho que ninguém viveu uma situação assim. É especialmente difícil porque se sabe que não é possível fazer o que fazíamos. No início da quarentena foi mais complicado, até por causa das crianças, tentar manter uma rotina, porque é impossível planear alguma coisa, é tudo novo... Mas agora que já se passaram algumas semanas, aos poucos, vamos conseguindo estabelecer uma rotina", sublinhou."Temos de nos manter unidos para ajudar a pandemia a passar, quem sabe mais depressa, e voltar tudo ao normal", apelou o jogador de andebol do Benfica.