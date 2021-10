Petar Djordjic: «Esta vitória é muito importante para nós crescermos»

Petar Djordjic, lateral do Benfica, enalteceu a importância do triunfo (38-35) das águias frente ao Chekhovskie Medvedi, elogiando a exibição que a equipa fez, sobretudo, na primeira parte do encontro.





"Na primeira parte, penso que jogámos muito bem e com inteligência. A segunda parte, penso que é normal, o Chekhovskie Medvedi é uma grande equipa, com muita experiência. É muito importante para nós esta vitória e este tipo de jogos, para crescermos", começou por dizer o jogador das águias, em declarações no final da partida."Na Liga Europeia, aprendemos muito e ganhamos experiência com as melhores equipas. Jogámos muito bem na primeira parte e também na segunda, mas, em cinco minutos em que não estávamos a 100%, o jogo mudou rápido. É bom para a equipa crescer", concluiu.