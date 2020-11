Piso escorregadio interrompe V. Setúbal-Sporting

O V. Setúbal-Sporting deste sábado teve apenas quatro minutos de jogo, uma vez que a partida acabou por ser interrompida pela dupla de arbitragem pelas más condições do recinto, que colocavam em causa a integridade física dos atletas no Pavilhão Antoine Velge.





"Em virtude da elevada humidade no pavilhão, o jogo foi adiado para data a designar", informou o V. Setúbal.Noutro jogo do dia, o FC Porto venceu o Sporting da Horta por claros 39-19. Ao intervalo, os dragões já venciam por uma margem de 10 golos (18-8). Miguel Alves foi o melhor marcador do encontro com 8 golos."Foi um bom jogo. Cometemos alguns pequenos erros no início, mas sabíamos que éramos superiores enquanto equipa e por isso talvez tenhamos facilitado. Estou satisfeito com o resultado, é algo estranho jogar às onze da manhã sem adeptos. Agora temos algumas semanas importantes pela frente, com dois jogos contra o Paris Saint-Germain e depois contra o Sporting e Benfica. Consegui descansar alguns jogadores, tivemos doze atletas nas seleções nacionais, mas estivemos bem e consegui dar repouso a alguns jogadores", afirmou Magnus Andersson, ao Porto Canal.