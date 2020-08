Pivô Tiago Rocha prolonga contrato com o Sporting

O pivô internacional português Tiago Rocha prolongou o contrato com a equipa de andebol do Sporting para a época 2020/21, anunciou esta terça-feira o clube leonino no site oficial.

"Estou muito feliz por continuar aqui, sinto-me muito motivado para fazer uma boa época e espero que consigamos ganhar títulos, que é o mais importante", afirmou Tiago Rocha, que se prepara para representar os 'leões' pela quarta temporada consecutiva.

O veterano pivô, de 34 anos, é um dos jogadores mais experientes da equipa de Alvalade, que estará concentrada "em trabalhar e em dar o máximo" para fazer "uma excelente época": "O grupo vai estar muito unido e estou muito motivado para honrar a camisola do Sporting", assinalou.

As competições nacionais de andebol da época 2019/20, bem como as de basquetebol, hóquei em patins e voleibol, foram canceladas no final de abril pelas respetivas federações, devido à pandemia de covid-19.





