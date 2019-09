Placard dá nome ao Campeonato

Tal como tem acontecido com as ligas de futsal e basquetebol, a Placard (apostas desportivas da Santa Casa da Misericórdia) vai ser um dos principais patrocinadores do Campeonato da 1ª Divisão, dando o ‘naming’ à competição, que passará a designar-se Campeonato Placard Andebol 1. A apresentação oficial desta parceria terá lugar no dia 23 (17h30), no Auditório do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.