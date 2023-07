Porto Masters recupera título de Campeão Nacional de Veteranos em andebol

O Porto Masters conquistou, este domingo, o Campeonato Nacional de Veteranos em andebol, batendo na final o ACD Monte, por 27-12. Depois de na edição passada ter cedido nos quartos de final da prova, a equipa portuense conseguiu recuperar o título, levantando o troféu pela quinta vez na sua história.Adiantando-se cedo na partida, o Porto Masters, que no fim de semana transato se sagrou campeão europeu também pela quinta ocasião, chegou ao intervalo já com uma vantagem confortável. Com o resultado em 14-6 no regresso dos balneários, a 2.ª parte manteve a mesma toada, confirmando mais um título para o palmarés da formação da cidade invicta. José Coelho, com sete golos, foi o melhor marcador do encontro.No final, o Porto Masters, que já tinha visto o ACD Monte fazer-lhe a guarda de honra pela conquista do título europeu, recebeu também, das mãos de Paulo Martins, presidente da Associação de Andebol do Porto, uma placa de homenagem alusiva aos cinco troféus europeus já conquistados.