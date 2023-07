Porto Masters sagra-se tricampeão europeu: «Felizes pelo reconhecimento que temos conquistado»

O Porto Masters conquistou este domingo, em Tampere, na Finlândia, o Campeonato da Europa de Andebol na categoria +35 anos. Esta é a terceira conquista consecutiva para a equipa portuguesa, que também levantou o troféu de campeão em Turim (2019) e Granollers (2022), e o quinto no total, depois das vitórias em Nice (2015) e Gondomar (2017).Após uma primeira parte equilibrada, que terminou empatada (6-6), a formação finlandesa HK Potsi entrou melhor depois do intervalo, colocando-se a vencer por 7-10. Apesar do recomeço menos feliz, o Porto Masters, orientado por Carlos Resende, que será o próximo treinador do FC Porto, arrancou posteriormente para um parcial 9-0, acabando por vencer com alguma margem (17-12). O guarda-redes Sérgio Morgado teve uma eficácia superior a 40 por cento e David Tavares foi o eleito o MVP.Em declarações a, Jorge Ribeiro, que durante a carreira passou por clubes como o FC Porto, Gaia e Espinho, não escondeu a felicidade por mais esta conquista. "Estive em todos os títulos, pelo que tenho facilidade para falar. O que custa mais é o primeiro, depois fica mais difícil não revalidar o título. Estamos muito felizes por conquistarmos o nosso lugar e pelo reconhecimento que temos trazido Portugal", disse o capitão de equipa, dando mérito à iniciativa criada por Luís Camarinha, presidente do Porto Masters."Temos um grupo de grandes profissionais que o Luís Camarinha conseguiu juntar. Através desta equipa, encontrou-se aqui uma forma de dar resposta ao que acontece aos profissionais depois da carreira terminar. Alguns param de jogar e outros acabam por se afastar, pelo que esta é uma forma engraçada de continuarmos todos juntos", explicou.Sobre o segredo para o sucesso, Jorge Ribeiro destaca a força do grupo. "Temos um grupo muito forte, uma equipa unida, com um núcleo base que tem passado no FC Porto. À medida que outros acabam a carreira, vamos convidando quem consideramos que encaixar melhor neste espírito. Penso que essa é a chave do sucesso", concluiu.O Porto Masters encerra assim mais uma participação gloriosa no Campeonato de Europa +35 anos.