Portugal afastado da final masculina e feminina do Europeu de andebol de praia

As seleções feminina e masculina de Portugal foram este sábado derrotadas nas meias-finais do Campeonato da Europa de andebol de praia, jogando no domingo para a medalha de bronze do torneio na Nazaré, distrito de Leiria.

Em masculinos, a Hungria superiorizou-se ao conjunto luso no 'shootout', depois de vencer por 26-22 no primeiro set e consentir a igualdade no segundo (21-16), impondo-se por 10-8.

Apesar da derrota, e independentemente do que aconteça no domingo ante a Dinamarca, no jogo marcado para as 13:00, este é já o melhor resultado da história de Portugal em Europeus.

Também em femininos a equipa das quinas foi eliminada, no caso ante os Países Baixos, que vão defrontar a Alemanha na final, no domingo, após vencerem as lusas em dois sets.

Uma primeira metade mais renhida rendeu um parcial de 16-14 às neerlandesas, que se superiorizaram por mais no segundo, ganhando por 22-17 e relegando as portuguesas para o jogo pelo bronze.

Também este é o melhor resultado de sempre da seleção feminina na competição, lutando contra a Espanha pelo bronze no domingo.

A Alemanha estará nas duas finais, masculina e feminina, após fazer o pleno nas 'meias'.