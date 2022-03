Portugal apura-se para o playoff de qualificação para o Mundial'2023

Portugal confirmou este domingo em Winterthur a qualificação para o playoff de apuramento para o Mundial'2023.Depois de vitória clara (33-26) em Guimarães, os Heróis do Mar voltaram a vencer (33-28) e deixaram a Suíça pelo caminho.Segue-se o playoff frente à Holanda, com a primeira mão a realizar-se a 13 de abril, em Portugal, e a segunda a 16 do mesmo mês, na Holanda.Na partida de Winterthur, a Seleção foi sempre muito consistente no ataque e na defesa, dominando todo o encontro.A ganhar ao intervalo (17-13), Portugal controlou o resto do encontro, sempre com boas soluções para ultrapassar um adversário aguerrido e que nunca desistiu de lutar.Destaques individuais para Pedro Portela (5 golos) e Diogo Branquinho (4), os mais produtivos no ataque das quinas, enquanto o guarda-redes Gustavo Capdeville brilhou com 7 defesas (37% de eficácia).