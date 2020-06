Portugal ataca sorteio do Europeu

Há muito tempo que não acontecia, mas desta vez Portugal vai estar no Pote 2 como cabeça de série do sorteio de hoje (16h) para o próximo Europeu, de 13 a 30 de janeiro de 2022, na Hungria e Eslováquia, com 24 participantes. As 32 equipas serão divididas por oito grupos que qualificam os dois primeiros, mais os quatro melhores terceiros, sendo a Seleção (6ª no Europeu’2020) favorita à fase final, acompanhando para já a Espanha (campeã), Croácia (vice-campeã) e os dois anfitriões.

O selecionador Paulo Pereira, que realizará um estágio em outubro, está tranquilo: “Não vale a pena criar suposições, vamos aguardar, sem nervos. Depois do sorteio, veremos a melhor forma para estarmos no Europeu’2022. Teremos desta vez um sorteio mais favorável que nos últimos anos, o que eleva as nossas possibilidades para termos mais um ano fantástico.”