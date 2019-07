Portugal bate Alemanha e está nos 'quartos' do Mundial de andebol de sub-21

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 fez história, esta quarta-feira, ao afastar, após prolongamento, a favorita Alemanha no mundial da categoria, qualificando-se para os quartos de final, após triunfo por 37-36, em Pontevedra, Espanha.O encontro chegou ao intervalo (14-14) e ao final do tempo regulamentar empatado (30-30), pelo que foram necessários 10 minutos de tempo extra, nos quais os pupilos de Nuno Santos foram mais fortes, marcando encontro nos 'quartos' com a Eslovénia.Diogo Silva e André Gomes, ambos com oito golos, e Luís Frade e Gonçalo Vieira, os dois com seis, foram os portugueses em destaque no encontro, que teve como melhor marcador Dimitri Ignatov, com 10, seguido de Sebastian Heymann, com nove.A Alemanha foi campeã do Mundo em 2009 e 2011, 'vice' em 2007 e terceiro em 2015, sendo que no derradeiro mundial, em 2017, foi quarta.Portugal apenas por uma vez atingiu as meias-finais, concluindo a prova em terceiro em 1995 na Argentina, após vencer a Noruega por 24-23, numa edição conquistada pela Rússia, que se impôs à Espanha por 29-28.A formação das 'quinas' vai disputar o acesso às meias-finais com a Eslovénia, terceira em 2003 e 2009 e vencedora nos 'oitavos' perante a Coreia do Sul (32-28), num embate marcado para quinta-feira, em Pontevedra, pelas 18:45.