Portugal bate Espanha e está nos 'quartos' do Mundial sub-21

A Seleção Nacional sub-21 derrotou este domingo, na Alemanha, a Espanha por 33-31, no primeiro jogo da Main-Round do Mundial, garantindo desde já o apuramento para os quartos de final.Portugal vingou também a derrota que os espanhóis impuseram na final do Campeonato da Europa do ano passado.A equipa lusa defronta esta segunda-feira as Ihas Faroé já com o apuramento para a fase seguinte selado.