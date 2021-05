Portugal bate Lituânia e confirma 1.º lugar no apuramento para o Euro'2022

Portugal venceu este domingo a Lituânia, por 30-25 e garantiu o primeiro lugar do Grupo 4 de apuramento para o Europeu de 2022.





A Seleção Nacional entrou em ação já qualificada, depois do triunfo em Israel, e sentiu dificuldades contra um adversário que lutava por ser um dos melhores terceiros classificados e apurar-se para o Europeu. Ao intervalo, Portugal perdia por 12-11.A reviravolta apareceu a meio do segundo tempo, quando passou para a frente do marcador aos 20-19. Até ao fim, a seleção de Paulo Pereira não mais largou a liderança do marcador e fechou o triunfo por 30-25. Com sete golos, António Areia foi o melhor marcador luso.A seleção portuguesa de andebol está a ter um ano repleto de sucesso desportivo, que começou com a melhor classificação de sempre num Campeonato do Mundo (10.º), seguido da inédita qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio e, agora, a qualificação para o Campeonato da Europa de 2022.O apuramento para a fase final do Euro'2022, a disputar na Hungria e na Eslováquia, está ao alcance dos dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos, mais os quatro melhores terceiros.A fase final contará com 24 seleções, 20 das quais saídas da qualificação, que se juntam aos organizadores Hungria e Eslováquia e à campeã europeia em título, a Espanha, e à 'vice' Croácia.