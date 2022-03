Portugal bate Suíça e ganha vantagem no playoff de acesso ao Mundial de andebol

Portugal entrou da melhor forma no playoff de acesso ao Mundial de andebol de 2023 ao bater a Suíça por 33-26 . Numa partida disputada em Guimarães, o conjunto luso esteve quase sempre por cima e conquistou uma vantagem importante para o jogo da segunda mão, que se disputa no domingo, em Winterthur.

De regresso a um local que lhe trazia boas memórias, isto na medida em que foi no Pavilhão Multiusos de Guimarães que Portugal bateu a França em 2019, a seleção entrou a ‘todo o gás’ e rapidamente conquistou uma vantagem que se viria a revelar fundamental para o desenrolar dos acontecimentos. Inspirado por um eficaz Gustavo Capdeville, que arrancou a partida com quatro defesas, Portugal chegou aos dez minutos, altura em que foi pedido o primeiro desconto de tempo, a vencer por 7-3. A vantagem por três/quatro golos manteve-se até ao intervalo, altura em que se verificava um 15-12 no marcador.

Na etapa complementar, já com André Gomes de fora devido a uma lesão na mão direita e apostando no 7x6 em certos momentos, os ‘Heróis do Mar’ souberam controlar o ímpeto inicial dos suíços e foram crescendo no encontro. Dessa forma, o conjunto orientado por Paulo Jorge Pereira chegou aos oito golos de vantagem a dez minutos do fim (32-24) e as contas do encontro fecharam-se com um 33-26.

No plano individual, Victor Iturriza esteve em destaque, ao apontar oito golos.