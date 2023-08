Portugal cilindra Ruanda no Mundial sub-19

Portugal entrou a todo o gás no Mundial sub-19, a decorrer na Croácia, ao derrotar o Ruanda por expressivos 50-24, chegando ao intervalo já a vencer por mais de 20 golos de diferença (26-5).A Seleção Nacional contabilizou 70 remates, marcou 50 e fechou as contas do jogo com 26 golos de vantagem sobre o Ruanda, que assinou 24 golos em 48 tentativas. Os pontas José Ferreira e Nuno Oliveira, assinaram, em conjunto, 17 remates certeiros, com uma eficácia de 100%.O próximo adversário, esta quinta-feira, é outra equipa africana, a Argélia.