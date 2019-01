Portugal com alguns contratempos

A Seleção Nacional sofreu alguns contratempos no estágio do Luso, mas a viagem que decorreu ontem até Winthertur, na Suíça, decorreu com normalidade. Portugal disputa, entre hoje e domingo, a Yellow Cup, uma das muitas provas particulares que antecedem o Mundial da Alemanha e Dinamarca.

Paulo Pereira, selecionador nacional, fez um balanço dos trabalhos: "O estágio correu bem, embora com alguns constrangimentos, dado que o pivô Tiago Rocha e o lateral Belone Moreira tiveram problemas de ordem familiar e não chegaram a viajar. Ainda houve tempo para substituirmos Tiago Rocha por Paulo Moreno, mas em relação a Belone não foi possível, pelo que apenas viajaram 17 atletas para a Suíça", revelou o treinador, em declarações a Record.

Portugal defronta hoje (17 h) a Tunísia, amanhã (18 h) o país anfitrião e no domingo (12 h) o Japão, sendo que a primeira e última seleção preparam-se para o Mundial, entre os dias 10 e 27.

"Claro que o objetivo é sempre ganhar uma competição. Mas nem é o mais importante, pois temos muitos jovens no grupo, que estão a integrar-se, vão ter tempo de jogo e aderir ao processo, para que no futuro possam ser uma opção na Seleção", explicou Paulo Pereira.

Finda esta fase, a equipa das quinas voltará a concentrar-se em abril para preparar os dois jogos com a França, a contar para o Grupo 6 de qualificação para o Europeu do próximo ano, numa série liderada pelas duas equipas.

Gabriel Oliveira no Arsenal

O Arsenal Devesa, lanterna-vermelha do campeonato, tem novo treinador. Gabriel Oliveira, responsável pela subida do clube de Braga em 2015/16 e com passagem pelo ABC, substituiu Domingos Nunes.