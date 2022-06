Portugal com arranque positivo no Mundial de andebol de praia

A seleção portuguesa feminina venceu esta terça-feira os dois primeiros jogos no Campeonato do Mundo de andebol de praia, em Heraklion, Grécia, frente à Tailândia e ao México, enquanto os homens venceram a Nova Zelândia e perderam frente ao Qatar.



A partida inaugural das lusas na competição, frente à Tailândia, foi vencida por 2-1, e o resultado final contra as mexicanas foi de 2-0, com a equipa das quinas a liderar o grupo A com 4 pontos, seguida pela Grécia (2 pontos), Tailândia e México, ambos sem pontuar ainda.

No quadro masculino, Portugal entrou a ganhar à Nova Zelândia (2-0), mas foi derrotado pelo Qatar (1-2), em jogos do grupo D.

O Brasil está na frente do agrupamento com 4 pontos, Portugal é segundo com os mesmos dois pontos que o Qatar (terceiro), e a Nova Zelândia está no último posto (0 pontos).

Os portugueses defrontam o Brasil na quarta-feira, ao passo que, do lado feminino, o próximo adversário é a seleção anfitriã (Grécia), igualmente na quarta-feira.