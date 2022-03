Portugal com baixa de peso na Suíça: André Gomes fraturou a mão e falha duelo do playoff

A seleção portuguesa de andebol vai defrontar no domingo a Suíça privada do lateral-esquerdo André Gomes, que fraturou a mão direita no jogo inaugural do primeiro playoff de acesso ao mundial de 2023.

"O André Gomes é uma baixa confirmada, pois fraturou o quarto metacarpo da mão direita", disse à Lusa fonte da Federação de Andebol de Portugal (FAP).

O atleta, que se lesionou a rematar, ainda marcou três golos no triunfo luso por 33-26 sobre os helvéticos, disputado na quinta-feira, em Guimarães.

Além de André Gomes, também Tiago Sousa não será opção para o selecionador Paulo Pereira, que decidiu dispensar o pivot do Águas Santas.

Caso supere a Suíça, os Países Baixos serão o próximo e último adversário de Portugal, em desafios a disputar em 13 e 17 de abril.

O Campeonato do Mundo de 2023 é uma organização conjunta da Suécia e da Polónia e vai decorrer entre 12 e 29 de janeiro.m