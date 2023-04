Portugal com pesada derrota na Roménia fica mais longe do Mundial feminino

Portugal perdeu este sábado por 35-20 na Roménia, no jogo da primeira mão do segundo play-off de acesso ao Campeonato do Mundo feminino de andebol, ficando com a tarefa muito dificultada para o segundo jogo.

A derrota por 15 golos de diferença em Pitesti faz com que, na quarta-feira, em Paredes, as romenas possam gerir a confortável vantagem e seguir em frente, rumo ao Mundial, que se disputará em novembro e dezembro na Suécia, Noruega e Dinamarca. Ao intervalo, as romenas já venciam por 19-12. Na segunda parte não abrandaram o ritmo e fizeram com que os números crescessem para uma vitória francamente expressiva.

A última contrariedade para a seleção lusa, já na Pitesti Arena, foi a lesão da ponta esquerda Carolina Monteiro, que se magoou no gémeo durante o treino de adaptação. Perante cerca de 5.000 espetadores no pavilhão, o ambiente intenso ajudou a que a Roménia, campeã do mundo em 1956, 1960 e 1962, comprovasse que é uma das melhores seleções do mundo, liderada por Cristina Neagu.

O primeiro golo da eliminatória foi marcado por Maria Unjanque, antes de uma resposta romena que virou o marcador, para 2-1. As lusas responderam com dois golos e voltaram para a frente do marcador, após o que a Roménia 'tomou conta' do jogo e chegou ao nono minuto com 5-3.

Aos 13 minutos, as romenas já ganhavam por quatro golos e quando a diferença subiu para cinco, José António Silva, treinador das lusas, pediu o primeiro 'time-out'. Portugal não se reencontrou no jogo e a diferença no resultado foi crescendo, com as romenas a levar sete golos de avanço para o descanso.

Na segunda parte, Portugal apostou em cinco alterações face ao 'sete' inicial e marcou logo a abrir, por Beatriz Sousa. A Roménia respondeu de forma contundente, com quatro golos sem resposta (23-13), atingindo um novo máximo na vantagem, que passou a ser de 10 golos, após seis minutos. José António Silva pediu então o primeiro 'time-out' da etapa complementar.

Apesar da boa entrada em jogo da guarda-redes Jéssica Ferreira, a diferença estava fixada em 11 golos (26-15), aos 45 minutos.

A falta de concentração das andebolistas portuguesas era mais notória, à medida que o tempo ia passando, e a desvantagem era de 14 golos à entrada para os últimos 10 minutos.

Até ao final, a Roménia geriu o jogo de forma tranquila e agarrou uma sólida margem para encarar bem o 'duelo' da segunda mão.

Patrícia Lima, com cinco golos e três assistências, foi hoje a jogadora mais influente.

Portugal, que nunca esteve presente em Mundiais, recebe a Roménia, na quarta-feira, em Paredes, a partir das 20:15, depois de ter chegado a esta eliminatória ao bater o Azerbaijão, em casa por 36-12 e em solo azeri por 32-19, no primeiro play-off.

As 10 seleções vencedoras do play-off vão juntar-se a Montenegro, França e Países Baixos, qualificados via Campeonato da Europa de 2022, e às coanfitriãs Noruega, Suécia e Dinamarca, para as 16 vagas europeias do Mundial, que vai ser disputado entre 29 de novembro e 17 de dezembro.