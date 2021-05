Portugal com sorteio favorável no Europeu de andebol 2022

O sorteio do Europeu de 2022, realizado esta quinta-feira em Budapeste, ditou que Portugal, um dos primeiros cabeça-de-série (Pote 1), fosse inserido no Grupo B, tendo como principal rival a Hungria (Pote 2), orientada pelo espanhol Chema Rodriguez, treinador do Benfica.







Grupo A: Eslovénia, Dinamarca, Macedónia e Montenegro.



Grupo B: Portugal, Hungria, Islândia e Holanda.



Grupo C: Croácia, Sérvia, França e Ucrânia.







Grupo E: Espanha, Suécia, República Checa e Bósnia e Herzegovina.



Grupo F: Noruega, Rússia, Eslováquia e Lituânia.















Além da turma magiar, os Heróis do Mar, a jogarem na Arena de Budapeste, terão de enfrentar Islândia (Pote 3) e Holanda (Pote 4), numa série onde se apuram os dois primeiros para a fase seguinte (Main Round), em prova a disputar entre 13 e 30 de janeiro, na Hungria e Eslováquia.Refira-se que a Seleção teve um sorteio bastante favorável quanto aos seus objetivos, pois deu-se bem com a Hungria, desta vez a jogar em casa, no Europeu de 2020, a quem ganhou, enquanto a Islândia foi adversário superado na fase de qualificação, pois terminou em segundo no grupo de apuramento para o presente Europeu, e no Mundial de 2021.Quanto à Holanda, é o elo mais fraco da competição, sem tradições em Europeus.Portugal terá na agenda da primeira fase a Islândia (13 de janeiro), Hungria (16) e Holanda (18).Eis o sorteio dos grupos da primeira fase do Europeu de 2022, sendo de destacar o Grupo C, 'da morte', com Croácia, Sérvia e França: