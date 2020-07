Portugal com Turquia e Finlândia na qualificação para o Mundial de andebol feminino

A seleção portuguesa feminina de andebol vai defrontar a Turquia e a Finlândia no grupo 3 da primeira fase europeia de qualificação para o Mundial de 2021, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira em Viena, na Áustria.

A primeira fase, que envolve 17 seleções, integra cinco grupos, dois de quatro (1 e 2) e três de três (3, 4 e 5), e apura automaticamente os dois primeiros classificados para a segunda ronda.

Croácia, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Montenegro, Noruega, Polónia, Roménia, Rússia, Eslovénia, Sérvia e Suécia são as seleções já apuradas para a segunda fase.

A primeira fase de qualificação decorrerá com as seleções concentradas no país organizador, que será ainda determinado consoante a primazia sorteada pelos grupos. No grupo de Portugal, a primazia foi atribuída à Turquia.

Estas qualificações serão disputadas em concentração, entre 27 e 29 de novembro ou 4 e 6 de dezembro.

O Mundial de 2021 decorrerá em Espanha, de 1 a 19 de dezembro, com a participação de 32 seleções, 14 das quais europeias. Holanda (campeã em título) e Espanha (anfitrião) estão automaticamente qualificadas.

Apuram-se ainda para a fase final do Mundial 2021 as primeiras quatro qualificadas do Europeu de 2020, a realizar de 03 a 20 de dezembro, na Dinamarca e na Noruega.

Composição dos grupos:

Grupo 1: Eslováquia, Ucrânia, Israel e Luxemburgo.

Grupo 2: Macedónia do Norte, Islândia, Lituânia e Grécia.

Grupo 3: Turquia, Portugal e Finlândia.

Grupo 4: Áustria, Itália e Kosovo.

Grupo 5: Bielorrússia, Suíça e Ilhas Faroé.