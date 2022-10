Portugal começa apuramento para o Europeu com a maior vitória de sempre em provas da EHF

A Seleção Nacional de andebol começou da melhor forma o apuramento para o Europeu de 2024, ao bater em Matosinhos a congénere da Turquia por claríssimos 44-27. Um triunfo claro, por 17 golos, que é mesmo o mais amplo da história da Seleção Nacional em provas da EHF.Favorita à partida, a turma portuguesa já vencia por 24-12 ao intervalo, uma diferença que ampliou na segunda metade para o 'score' que ficou no término dos 60 minutos. No plano individual, Victor Iturriza, Diogo Branquinho e Kiko Costa foram os melhores marcadores portugueses, cada um com seis golos.Conseguido este claro triunfo, Portugal volta à ação no domingo, diante do Luxemburgo, pelas 15 horas. No outro jogo do Grupo A, também no domingo, a Turquia recebe a visita da Macedónia do Norte, equipa que bateu na quarta-feira os luxemburgueses por 38-24.