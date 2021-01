Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Portugal confirma excelência no arranque do Mundial Entrada muito forte no Grupo F, com triunfo convincente frente ao maior rival da série





Com a sua irreverência, Miguel Martins criou os espaços que permitiram vergar a Islândia

• Foto: EPA