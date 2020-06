Portugal conhece adversários da qualificação para Euro'2022 a 16 junho

A seleção portuguesa de andebol ficou inserida no pote 2 da qualificação para o Campeonato da Europa de 2022 e vai conhecer os adversários no sorteio em 16 de junho, divulgou esta terça-feira a Federação Europeia do organismo (EHF).

O sorteio do Europeu'2022, que vai ser organizado pela Hungria e Eslováquia, vai decorrer em Viena, na Áustria, e terá um total de 32 seleções, divididas em quatro potes, com a seleção orientada por Paulo Jorge Pereira inserida no segundo, juntamente com Áustria, Bielorrússia, Macedónia do Norte, Sérvia, Rússia, Montenegro e Países Baixos, equipas que não vai defrontar.

As 32 equipas vão ser divididas por oito grupos, com quatro equipas cada, sendo que só garantem o apuramento para a fase final os dois primeiros colocados de cada 'poule', assim como os quatro melhores terceiros classificados.

Apuradas para a fase final estão as seleções da Espanha, atual campeã europeia, Croácia, vice-campeã, e as duas seleções anfitriãs, Hungria e Eslováquia.

De referir ainda que Portugal garantiu a presença no Mundial do próximo ano, no Egito, ao beneficiar do sexto lugar alcançado no Europeu de 2020, e já não terá de disputar os 'play-offs' em julho, anulados devido à pandemia de covid-19, frente ao vencedor do confronto entre Israel e Letónia.

Com base na classificação final do Euro2020, estão apuradas para a fase final do Mundial de 2021 as seleções da Eslovénia, Alemanha, Portugal, Suécia, Áustria, Hungria, Bielorrússia, Islândia, República Checa e França, que se juntam, no Egito, à campeã Dinamarca, à Espanha, Croácia e Noruega, já qualificadas.