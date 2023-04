Portugal conquista bronze na primeira etapa do Global Tour de andebol praia

A seleção portuguesa de andebol de praia conquistou este domingo a medalha de bronze da primeira etapa do Global Tour da modalidade, ao vencer o Uruguai em Maricá, no Brasil.

Os lusos bateram os uruguaios por 2-1 (14-20, 26-24 e 10-6) no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, disputado na praia de Maricá, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Esta foi a primeira etapa do Beach Handball Global Tour em 2023, depois da edição inaugural do circuito em 2022, e em junho muda-se para África, para um país ainda a definir, para a segunda etapa.

O andebol de praia está em vias de ser confirmado enquanto disciplina olímpica em Los Angeles2028, com a federação internacional a aumentar o número de provas disponíveis para seleções.