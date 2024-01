Portugal dá excelente réplica à Alemanha apesar da derrota (33-34)

conseguiu tirar partido das características dos seus novos jogadores, num plantel muito jovem com sete subs-23, entre os quais três juniores, e de vocação atacante.As novas aquisições demonstraram grande espírito de equipa e ao nível individual sem medo de assumirem as despesas. Não fossem algumas más opções nos minutos iniciais da partida, o triunfo estaria perfeitamente ao alcance das quinas, que ainda precisam de ganhar algum equilíbrio no setor defensivo.Os alemães chegaram a ter uma vantagem de 6 golos (18-12), aos 28', ganhavam por 4 (18-14) ao intervalo, mas seguiu-se uma reação da Seleção que alcançou o empate (33-33), aos 58'.Portugal chegou a ter a hipótese de empatar, mas o melhor jogador em campo, o guarda-redes do Kielce, Andreas Wolff, voltou a salvar a sua equipa.Por Portugal, destaque para as atuações dos guarda-redes, Diogo Rêma e Gustavo Capdeville, sem grande eficácia, mas a mostrarem-se em momentos decisivos com defesas espetaculares no um contra um, Miguel Martins, Martim Costa, Luís Frade (melhor marcador com 6 golos) e Joaquim Nazaré, o último a marcar o golo do empate a 33 com uma rosca de outro mundo.Portugal volta a jogar amanhã com a mesma Alemanha em Kiel.Depois vem o Europeu, com Portugal a jogar o Grupo F, em Munique, com Grécia (dia 11), República Checa (13) e com a tricampeã mundial Dinamarca (15).