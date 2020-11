Portugal dá passo rumo ao Europeu'2022

Portugal venceu (34-26) na tarde deste domingo a Lituânia e assumiu a liderança isolada no grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2022.



É o segundo triunfo dos herois do mar na série ,a cotarem se como uma das melhores equipas do mundo, depois do 6.º lugar no Europeu e o triunfo ante Israel (31-22).





A seleção dominou desde os primeiros minutos, chegando ao intervalo a ganhar por 18-14. Na segunda parte, a superioridade acentuou se, com grande sentido coletivo da equipa das quinas.Destaque para os melhores marcadores das quinas, Pedro Portela (5 golos), Daymaro Salina (3), Victor Iturriza (3) e André Gomes (3).Portugal volta a jogar a 6 de janeiro de 2021 com a Islândia.