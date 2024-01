Portugal defronta a Eslovénia de olhos postos no pré-olímpico

Portugal defronta a Eslovénia na sexta-feira, em Hamburgo, para a fase principal do Euro'2024, apontando à conquista de pontos para poder sonhar com o apuramento para o torneio pré-olímpico rumo a Paris'2024.

Depois de se estrear na fase principal com uma vitória frente à poderosa Noruega (2.ª do Grupo D), crónica candidata às medalhas, Portugal (2.º do F) quer manter esse registo no jogo da segunda jornada com a invicta Eslovénia (1.ª do D).

"Portugal tem que jogar como até agora. Temos estado num bom nível, quer ofensivo quer defensivo, e temos que continuar neste registo", referiu à agência Lusa o lateral Gilberto Duarte, de 33 anos, dos franceses do PAUC Handball.

De regresso à seleção após um ano e nove meses de ausência, o último jogo tinha sido frente à Holanda, em abril de 2022, no apuramento para o Mundial'2023, Gilberto Duarte tem sido um dos valores seguros da seleção liderada por Paulo Pereira.

Gilberto Duarte admitiu que "fisicamente a prova tem sido dura", até porque a seleção teve uma viagem de seis horas de comboio desde Munique, onde foi disputada a primeira fase, até Hamburgo, onde decorre o Grupo II da fase principal, "que não ajudou".

"As vitórias ajudam mentalmente e acho que estamos bem e vamos continuar a lutar com o que temos", assegurou Gilberto Duarte, que viu um dos seus golos, numa jogada aérea a passe de Pedro Portela, destacado pela Federação Europeia de Andebol (EHF).

O lateral português assegurou que o objetivo da seleção, alcançado o apuramento para a Main Round, com duas vitórias frente à Grécia (31-24) e República Checa (30-27) e uma derrota com a tricampeã mundial Dinamarca (37-27), é a qualificação para o pré-olímpico.

"Vamos tentar ganhar o maior número de pontos possível para conseguir atingir esse objetivo", defendeu Gilberto Duarte, referindo-se aos jogos que faltam disputar frente à Eslovénia (sexta-feira), campeã europeia Suécia (domingo) e Holanda (terça-feira).

A Eslovénia apresenta como melhores registos internacionais a medalha de prata conquistada no Euro2004, na final perdida em casa para a Alemanha (30-25), e o bronze no Mundial'2017, que teve como vencedora a seleção anfitriã da França.

O ponta Pedro Oliveira, do FC Porto, que é um dos elementos em estreia na seleção principal, juntamente com Fábio Silva, Gonçalo Vieira, Joaquim Nazaré e Ricardo Brandão, reconheceu que a participação na prova "está a correr bem". "A nível coletivo temos dois pontos no Main Round e ainda temos a hipótese de passar às meias-finais, depende de nós, ganhando todos os jogos e não podemos pedir melhor", disse o ponta Pedro Oliveira, de 21 anos, do FC Porto.

Em relação à Eslovénia, que venceu o Grupo D, com triunfos frente às Ilhas Faroé (32-29), Polónia (32-25) e Noruega (28-27), Pedro Oliveira reconhece que "é uma boa equipa, com bons jogadores, forte no um contra um e a decidir o jogo". "É uma equipa muito forte. Temos que os conseguir parar no um para um, ação em que são muito bons, defender bem, contrariar a boa capacidade de decisão deles e dar tudo o que temos para conseguir a vitória", disse Pedro Oliveira.

Portugal, que marca presença pela oitava vez na fase final de um Europeu, terceira seguida, qualificou-se pela terceira vez para o Main Round (2002, 2020 e 2024), sendo que o melhor resultado é o sexto posto alcançado há quatro anos.

Nas edições com 24 seleções presentes (2020, 2022 e 2024), Portugal marca presença pela segunda vez na Main Round (2020 e 2024), ao que soma mais uma, em 2002, quando a competição era disputada por 16 seleções, tendo terminado em nono.

Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, em 1994, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020. Em 2022 terminou em 19.º.