Portugal defronta Alemanha no playoff de acesso ao Mundial feminino

A seleção alemã será a adversária de Portugal no playoff de acesso ao Mundial de andebol feminino de 2021, cuja fase final se realizará em Espanha, ditou o sorteio hoje realizado.

Portugal receberá inicialmente as alemãs, com a primeira mão a estar marcada para 16 ou 17 de abril e a segunda mão, em solo germânico, para 20 ou 21 do mesmo mês.

A seleção portuguesa nunca se apurou para o torneio e vai enfrentar, em busca da qualificação inédita, uma equipa com 23 participações (em 25 possíveis) e uma vitória, em 1993.

Depois de se apurarem ao lado da Turquia, dada a desistência da Finlândia, na fase inicial de qualificação, as lusas chegam ao playoff e estão a um passo do Mundial, marcado para o período entre 1 e 19 de dezembro deste ano, em Espanha.



O selecionador nacional Ulisses Pereira reconhece as dificuldades. "Todos sabemos da potência mundial de andebol que é a Alemanha. Mas a nossa Seleção sabe que para alguém que quer chegar a um Mundial tem que eliminar uma das seleções muito fortes. Assumimos, desde o início desta caminhada, a vontade de conquistar algo que nunca antes tinha sido conseguido pelo andebol feminino português – uma presença no Campeonato do Mundo. Estamos a dois jogos de o conseguir e estamos todos motivadíssimos para conseguir esse feito histórico", afirmou, em declarações ao site da FPA.



Fase 2 de Qualificação:

Turquia – Rússia

República Checa – Suíça

Eslovénia – Islândia

Eslováquia – Sérvia

Ucrânia – Suécia

Áustria – Polónia

Hungria – Itália

Roménia – Macedónia do Norte

Portugal – Alemanha

Montenegro – Bielorrússia