Portugal defronta França, Noruega e Bósnia no Europeu de 2020

Portugal ficou esta sexta-feira inserido no grupo da França, da Noruega e da Bósnia Herzegovina no Campeonato da Europa de andebol de 2020, a disputar entre os dias 9 e 26 de janeiro, ditou hoje o sorteio.Os jogadores liderados por Paulo Pereira vão reencontrar a seleção gaulesa no grupo D, depois de a terem defrontado na fase qualificação para este Europeu, numa competição em que estarão presentes 24 equipas, divididas por seis grupos.Com a prova a ser disputada em três países diferentes (Noruega, Áustria e Suécia), Portugal jogará os três encontros em solo norueguês.Os dois primeiros de cada grupo, seguem para a fase seguinte, na qual serão formados dois grupos de seis seleções, em que apenas os dois primeiros de cada se qualificam para as meias-finais.A Espanha, campeã em título, está incluída no grupo da Alemanha, da Letónia e da Holanda.: Croácia, Bielorrússia, Montenegro e Sérvia.: República Checa, Macedónia do Norte, Áustria e Ucrânia.: Espanha, Alemanha, Letónia e Holanda.: França, Noruega, PORTUGAL e Bósnia Herzegovina.: Dinamarca, Hungria, Islândia e Rússia.: Suécia, Eslovénia, Suíça e Polónia.