Portugal defronta holandesas, checas e finlandesas no caminho para o Europeu feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de andebol vai defrontar a Holanda, a República Checa e a Finlândia no Grupo 3 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, ditou esta quinta-feira o sorteio.

A Holanda ficou em sexto lugar no último Europeu, em 2022, enquanto República Checa e Finlândia não estiveram nessa fase final, tal como as lusas. Em 2008, as portuguesas tiveram a sua única participação em europeus da modalidade, tendo ficado em 16.º na Macedónia.

Um total de 31 seleções foram distribuídas por seis grupos de quatro e um de três equipas, por desistência da Grã-Bretanha, sendo que as duas primeiras de cada 'poule' avançam para a fase final, na qual já estão os organizadores Suíça, Áustria e Hungria, bem como a Noruega, como campeã em título.

Os quatro melhores terceiros colocados também se classificam para o Europeu, sendo que este ranking se faz contabilizando somente o número de pontos frente aos dois primeiros de cada 'poule'.

Este será o primeiro Campeonato da Europa com 24 formações, que serão divididas em seis grupos de quatro.